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США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются - видео

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video : Sputnik / AP
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210505/251647688/SShA-ukhodyat-iz-Afganistana-terroristy-i-narkotrafik-ostayutsya---video.html

За 20 лет США так и не принесли в Афганистан свободу. Война там продолжается. А 1 мая Вашингтон официально начал вывод войск из этой страны. Подробнее - смотрите в видео

Американцы оставляют регион в сложнейшем положении, рассказал секретарь Совбеза России Патрушев в интервью АиФ.  Задача по подготовке и обучению местных военных не реализована. Национальные силы безопасности Афганистана остаются недоукомплектованными, сообщил он.

"За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону", - сказал Патрушев.

По его словам, Афганистан возглавляет список стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за три месяца 2021 года от терактов там погибли более 3,5 тысяч человек. Патрушев отметил, что с 2001 года производство героина в Афганистане выросло в десятки раз. Сейчас страна обеспечивает около 80% мирового нелегального оборота опиатов.

 

Теги:
Война в Афганистане, Афганистан, США

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