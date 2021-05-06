Последователи фашизма активизировались: что еще придумают неонацисты к 9 Мая? - видео

Неонацисты активизировались перед майскими праздниками. Что еще они придумают перед празднованием Дня Победы? Подробнее - смотрите в видео

В Киеве они прошли маршем в вышиванках в день создания дивизии СС "Галичина". Украинские радикалы уже успели наследить и в России: их задержали сразу в нескольких городах. А в Литве открыли выставку в честь местного главаря "лесных братьев". Зачем последователи фашистов предпринимают свои провокации - смотрите в видео.