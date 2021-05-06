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Последователи фашизма активизировались: что еще придумают неонацисты к 9 Мая? - видео

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video : Ruptly / FSB.RU / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210506/251658781/Posledovateli-fashizma-aktivizirovalis-chto-esche-pridumayut-neonatsisty-k-9-Maya---video.html

Неонацисты активизировались перед майскими праздниками. Что еще они придумают перед празднованием Дня Победы? Подробнее - смотрите в видео

В Киеве они прошли маршем в вышиванках в день создания дивизии СС "Галичина". Украинские радикалы уже успели наследить и в России: их задержали сразу в нескольких городах. А в Литве открыли выставку в честь местного главаря "лесных братьев". Зачем последователи фашистов предпринимают свои провокации - смотрите в видео.

Теги:
9 мая, 9 мая, история, ВОВ

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