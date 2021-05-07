Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней

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Переговоры главы МИД России в Ереване выдались насыщенными. Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе, проблему пленных, открытие региональных коммуникаций, торговлю и конечно же, борьбу с пандемией. Смотрите подробности в видео
Был подписан также меморандум о сотрудничестве в сфере биологической безопасности. А на встрече с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном российский министр выразил надежду, что вопрос возвращения пленных в скором времени будет решен.
Пашинян в свою очередь дал понять - Армения готова выполнять договоренности по Карабаху. Эти и другие подробности переговоров представляем вашему вниманию в нашей видеоподборке.
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