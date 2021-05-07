15:17 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Видео

Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251665178.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210507/251665305/Vizit-Sergeya-Lavrova-v-Erevan-korotko-o-glavnykh-sobytiyakh-dvukh-dney.html

Переговоры главы МИД России в Ереване выдались насыщенными. Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе, проблему пленных, открытие региональных коммуникаций, торговлю и конечно же, борьбу с пандемией. Смотрите подробности в видео

Был подписан также меморандум о сотрудничестве в сфере биологической безопасности. А на встрече с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном российский министр выразил надежду, что вопрос возвращения пленных в скором времени будет решен.

Пашинян в свою очередь дал понять - Армения готова выполнять договоренности по Карабаху. Эти и другие подробности переговоров представляем вашему вниманию в нашей видеоподборке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Теги:
Сергей Лавров, Армения, Ереван

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Визит Лаврова в Ереван: о чем говорил и что подписал?
Визит Сергея Лаврова в Ереван: коротко о главных событиях двух дней
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться