Столица футбола? Новый стадион в Батуми поражает своим видом - видео

Новый современный футбольный стадион в Батуми готов к проведению спортивных соревнований. В субботу тут пройдет первая игра. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

В мае на новом батумском стадионе пройдут игры Национальной футбольной лиги Грузии, а в 2023 году здесь планируется принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

В субботу 8 мая на батумском стадионе состоится первая игра - между "Динамо" (Тбилиси) и "Динамо" (Батуми). Все билеты на игру были проданы за несколько часов. Из-за пандемии коронавируса стадион будет заполнен всего на 30 процентов - попасть на игру смогут около семи тысяч болельщиков.

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Новый стадион в Батуми весной 2021 года уже попал в традиционный опрос британского портала StadiumDB, который выявляет лучшую новую спортивную арену в мире. В этом опросе среди двадцати других батумский стадион занял почетное шестое место, опередив многие новые спортивные арены в таких странах, как США, Япония, Великобритания, Китай и Швейцария. Первое место в опросе занял стадион Султана Ибрагима в Малайзии.

Фундамент нового батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года, а его открытие состоялось в октябре 2020-го. Стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.

Батумский стадион стал одним из первых на Кавказе, который имеет новейшее гибридное покрытие поля премиум-класса. Его укладкой занималась известная британская компания SISPITCHES, которая готовила лучшие спортивные арены мира к чемпионату мира по футболу.