11:16 08 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Видео

Столица футбола? Новый стадион в Батуми поражает своим видом - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (601)
7510
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251669555.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210508/251669685/Stolitsa-futbola-Novyy-stadion-v-Batumi-porazhaet-svoim-vidom---video.html

Новый современный футбольный стадион в Батуми готов к проведению спортивных соревнований. В субботу тут пройдет первая игра. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

В мае на новом батумском стадионе пройдут игры Национальной футбольной лиги Грузии, а в 2023 году здесь планируется принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

В субботу 8 мая на батумском стадионе состоится первая игра - между "Динамо" (Тбилиси) и "Динамо" (Батуми). Все билеты на игру были проданы за несколько часов. Из-за пандемии коронавируса стадион будет заполнен всего на 30 процентов - попасть на игру смогут около семи тысяч болельщиков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBЕ!

Новый стадион в Батуми весной 2021 года уже попал в традиционный опрос британского портала StadiumDB, который выявляет лучшую новую спортивную арену в мире. В этом опросе среди двадцати других батумский стадион занял почетное шестое место, опередив многие новые спортивные арены в таких странах, как США, Япония, Великобритания, Китай и Швейцария. Первое место в опросе занял стадион Султана Ибрагима в Малайзии.

Фундамент нового батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года, а его открытие состоялось в октябре 2020-го. Стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.

Батумский стадион стал одним из первых на Кавказе, который имеет новейшее гибридное покрытие поля премиум-класса. Его укладкой занималась известная британская компания SISPITCHES, которая готовила лучшие спортивные арены мира к чемпионату мира по футболу.

Темы:
Видео-новости из Грузии (601)
Теги:
Стадион, Чемпионат Грузии, спорт, футбол, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Грузинский спорт: новый стадион в Батуми поражает своим видом - видео
Столица футбола? Новый стадион в Батуми поражает своим видом - видео
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться