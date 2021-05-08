Страшнее войны: ветеран ВОВ из Тбилиси показал, как он живет – видео

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Чести Грузии, 99-летний Николай Чуянов рассказал съемочной группе Sputnik Грузия о том, в каких трудных условиях он живет и с каким настроем ожидает День Победы

Праздник 9 Мая Николай Васильевич будет встречать один. Проживает ветеран в центре Тбилиси неподалеку от станции метро Марджанишвили. Однако условия его жизни очень тяжелые, даже катастрофические.

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Родственников у Николая Чуянова нет. Хотя знакомые навещают ветерана и в меру своих сил заботятся о нем, они не могут взять на себя улучшение условий его жизни. Николаю Васильевичу очень тяжело – в его квартире нет ни отопления, ни газа, ни даже канализации.

О грустной старости ветерана – смотрите в видео Sputnik Грузия.