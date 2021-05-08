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Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (603)
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video : Sputnik / Alex Shlamov, Natia Kvartskhava
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251676307.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210508/251676352/Pomnyat-ili-net-Chto-znaet-molodezh-Gruzii-o-Dne-Pobedy-i-9-maya.html

Съемочная группа Sputnik Грузия в преддверии празднования Дня Победы над фашизмом 9 мая, решила провести небольшой опрос среди тбилисской молодежи и выяснить, что они помнят об этом историческом событии

Вторая мировая война потрясла весь мир, разрушила жизни и судьбы многих людей. Победа над фашизмом далась дорогой ценой, погибли миллионы жителей разных стран. Огромные потери понес Советский союз, но в результате победа над Германией была одержана. 

Несмотря на то, что, казалось бы, не знать об этом историческом событии невозможно, агентство Sputnik Грузия все же решило провести опрос среди молодых жителей Тбилиси.

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Молодым людям репортеры Sputnik задавали, казалось бы, простые вопросы о войне – в каком году она проходила, или кто воевал. Некоторые участники опроса терялись и не знали, что ответить. Но были и те, кто ответил уверенно и правильно.

Темы:
Видео-новости из Грузии (603)
Теги:
Опрос, Опрос, молодежь, 9 мая, 9 мая, День Победы, День Победы, Грузия

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