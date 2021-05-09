Беларусь, Грузия и День Победы: как грузинский поэт объединил два народа – видео

Один из самых талантливых поэтов Грузии XX века – Мирза Геловани. Его судьба через много лет после окончания Великой Отечественной войны остается символом братских отношений и дружбы Беларуси и Грузии

Мирза Геловани погиб в июне 1944 года при форсировании Западной Двины в ходе операции "Багратион" по освобождению Беларуси. Поэт прожил всего 27 лет, войдя в историю героем войны, был капитаном и командиром танкового батальона.

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Его похоронили в лесу, у дороги близ села Нижнее Кривино. На могиле был установлен обелиск со звездой, надписью и фамилией. А в 1952-м его останки перенесли в братскую могилу у села Санники Витебской области.

Родным в Грузии об этом не было известно. Они много лет безуспешно искали место захоронения, пока в 1963 году на имя матери погибшего поэта не пришло письмо из села Ржавка Бешенковичского района Витебской области. В нем пионеры местной школы сообщали о месте захоронения и о том, что регулярно ухаживают за могилой.

В Беларуси и сегодня чтут память грузинского поэта. В Ржавской детский сад-базовой школе ученикам проводят классные часы, чтобы ближе познакомиться как с творчеством, так и с жизнью поэта. В школе также хранятся альбомы, посвященные Мирзе Геловани, один из них привезен из Грузии.

Белорусы не забывают и о братской могиле, где похоронен 101 человек, и среди них Геловани. Ученики и взрослые ухаживают за мемориалом, приносят цветы, зажигают свечи, отдавая дань памяти героям войны.

В рамках проекта "Фронтовая перекличка" съемочная группа Sputnik Беларусь побывала у могилы, где похоронен Мирза Геловани, и в Ржавской школе, а Sputnik Грузия подготовил на основании уникальных кадров сюжет о том, как в Беларуси хранят память о талантливом грузинском поэте.

"Фронтовая перекличка" – традиционный проект пресс-центров Sputnik, который делает семейные истории достоянием великой военной летописи, напоминает о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.