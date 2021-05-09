День Победы в Грузии: акция "Бессмертный полк" прошла в Тбилиси – видео

Жители Тбилиси, несмотря на пандемию коронавируса, приняли участие в международной памятной акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит в столице. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Тбилисцы с цветами и портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пришли в парк Ваке в центре города по случаю 76-летия Великой Победы. Несмотря на то, что в парке проводится масштабная реконструкция, проход к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню был открыт.

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Собравшие возложили цветы к Вечному огню в знак благодарности к тем, кто боролся с фашизмом и в память о погибших на фронте зажгли свечи у памятника Неизвестному Солдату.

Из-за восстановительных работ, которые проводит мэрия Тбилиси, основная часть мероприятий в этом году была перенесена в Парк культуры и отдыха ветеранов ( Киквидзе). В этом парке находится памятник Мелитону Кантария, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году вместе с Михаилом Егоровым.

Акция "Бессмертный полк" также была проведена в Батуми, Ахалкалаки, Гори, Кутаиси, Терджола и Зестафони.