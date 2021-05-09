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Дипломаты секции интересов РФ в Грузии почтили память жертв ВОВ - видео

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Глава секции интересов России почтил память героев ВОВ на Кукийском кладбище в Тбилиси 9 мая, когда отмечается 76-я годовщина Дня Победы. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

Глава Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов и председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий возложили цветы к братскому захоронению солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, на Кукийском кладбище в Тбилиси.

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В память о воинах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Великой Отечественной войны. Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат.

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Братские захоронения на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси 9 мая традиционно посещают сотни жителей страны. Но из-за пандемии коронавируса в этом году на кладбищах непривычно малолюдно.

По словам Дмитрия Трофимова, 9 Мая – очень важный день для грузинского и российского народов.

"Сегодня очень важный день для народов наших стран. Мы сегодня не только празднуем, но и вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь, здоровье за то, чтобы мы сегодня могли жить и радоваться жизни", – сказал Трофимов.

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По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Темы:
Видео-новости из Грузии (607)
Теги:
9 мая, 9 мая, День Победы, День Победы, ВОВ, Грузия

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