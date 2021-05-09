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Протесты в Грузии: митинг коммунистов 9 мая у резиденции президента в Тбилиси

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Грузинские коммунисты потребовали восстановить дипотношения с Россией и провели 9 мая в День Победы акцию протеста в центре столицы. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

Представители "Единой Коммунистической партии Грузии" провели акцию протеста у резиденции президента в Тбилиси на улице Орбелиани.

Собравшиеся принесли с собой красные флаги, портреты Иосифа Сталина и плакаты с надписями "Сталин! Победа! Социализм", "Требуем восстановить дипломатические отношения с Россией". На акции собрались сторонники компартии из разных регионов.

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Протестующие потребовали от президента Саломе Зурабишвили отказаться от ее инициативы, согласно которой в парке Ваке в Тбилиси может появиться мемориал погибшим в борьбе за независимость Грузии.

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© Sputnik / STRINGER
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Зурабишвили ранее высказалась за то, чтобы мемориал был посвящен памяти всех воинов, которые боролись за независимость с момента прекращения существования Грузинской демократической республики в 1921 году.

Участники акции считают, что устанавливать этот памятник рядом с мемориалом в память о погибших во время Второй мировой войны недопустимо.

По словам одного из лидеров коммунистической партии Грузии, политолога Темура Пипия, инициатива президента может служить желанию переписать историю страны.

"Мы думаем, что это делается для того, чтобы переписать историю. Это полное неуважение к 300 тысячам красноармейцев из Грузии, которые пали на полях сражений во Вторую мировую войну", – сказал Темур Пипия Sputnik Грузия.

Протестующие поставили подписи под письмом на имя премьер-министра Грузии и мэра Тбилиси с требованием отказать президенту в осуществлении ее идеи. В понедельник такое же письмо получит и сама Саломе Зурабишвили.

Темы:
Видео-новости из Грузии (607)
Теги:
День Победы, День Победы, 9 мая, 9 мая, Грузия

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