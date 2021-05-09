Грузия отметила 9 Мая: как прошел День Победы в Тбилиси – видео

В Грузии 9 мая отметили День Победы над фашизмом. Как проводились праздничные мероприятия и почему на них пришло мало людей – смотрите в видео Sputnik Грузия

Праздничные мероприятия впервые за все последние годы в этом году в парке Ваке (бывший парк Победы) не проводились – сейчас там идет масштабная реконструкция. Однако к Вечному огню и к Могиле Неизвестного Солдата был открыт проход. По нему до мемориала добирались люди, хоть их и было немного.

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Но тут совпало сразу несколько негативных факторов: и пандемия коронавируса, которую боятся пожилые люди (и не только), и связанный с эпидемией запрет на движение общественного транспорта в Грузии, а также отсутствие точной информации у многих людей, которые хотели побывать в парке Ваке и думали, что он полностью закрыт.

Хотя помимо обычных граждан, венки к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к Вечному огню в парке Ваке возложили представители посольств нескольких стран, в том числе Беларуси и Казахстана.

Представители Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии и Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии побывали на братском кладбище на Кукия, где также находится мемориал павшим в годы войны и большое захоронение военнослужащих, которые погибли от ран в тбилисских госпиталях.

Официальная часть торжеств по случаю 9 Мая была перенесена по решению властей Грузии в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, расположенный в удаленном от центра районе.

Представители руководства страны прибыли туда, чтобы возложить венки к памятнику герою войны Мелитону Кантария. Но кроме представителей властей и еще небольшой группы граждан, больше никто в этой церемонии не участвовал. Видимо, было непривычно, ведь это место для проведения подобной церемонии было выбрано впервые.

Так очень тихо в Тбилиси отметили День Победы. Остается надеяться, что это лишь исключение из правил. И в будущем году, когда в парке Ваке закончится ремонт и заработает общественный транспорт, и, возможно, будут отменены действующие сегодня ограничения и запреты из-за коронавируса, у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата сможет побывать любой желающий, кто захочет почтить память своих предков, воевавших против фашизма и за светлые идеалы человечества.