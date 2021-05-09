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Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы

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Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Москва салютует в честь 9 мая! В эти минуты над российской столицей запускают более 12 тысяч фейерверков
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83204828&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251688087.jpg
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2021-05-09T23:00Z

Москва салютует в честь 9 мая! В эти минуты над российской столицей запускают более 12 тысяч фейерверков

Для этого в городе соорудили 72 специальные установки на 16 точках города. Пиротехническое шоу проведут по уникальной цветографической схеме, фейерверки будут озарять небо на различных высотах, а в конце окрасят его в цвета российского флага. И все это под звуки 30 залпов пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Чтобы полюбоваться московским праздничным небом, у жителей России есть всего 10 минут! Скорее включайте телевизор или смотрите трансляцию Sputnik.

Теги:
9 мая, 9 мая, Москва, Россия, ВОВ, Салюты, День Победы

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