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Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Москва салютует в честь 9 мая! В эти минуты над российской столицей запускают более 12 тысяч фейерверков
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83204828&type=mp4
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PT12M49S
2021-05-09T23:00Z
Москва салютует в честь 9 мая! В эти минуты над российской столицей запускают более 12 тысяч фейерверков
Для этого в городе соорудили 72 специальные установки на 16 точках города. Пиротехническое шоу проведут по уникальной цветографической схеме, фейерверки будут озарять небо на различных высотах, а в конце окрасят его в цвета российского флага. И все это под звуки 30 залпов пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Чтобы полюбоваться московским праздничным небом, у жителей России есть всего 10 минут! Скорее включайте телевизор или смотрите трансляцию Sputnik.