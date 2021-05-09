Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы

Москва салютует в честь 9 мая! В эти минуты над российской столицей запускают более 12 тысяч фейерверков

Для этого в городе соорудили 72 специальные установки на 16 точках города. Пиротехническое шоу проведут по уникальной цветографической схеме, фейерверки будут озарять небо на различных высотах, а в конце окрасят его в цвета российского флага. И все это под звуки 30 залпов пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Чтобы полюбоваться московским праздничным небом, у жителей России есть всего 10 минут! Скорее включайте телевизор или смотрите трансляцию Sputnik.