23:20 09 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Видео

День Победы в Грузии: праздничный концерт 9 мая состоялся в Тбилиси - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (609)
51 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251688245.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210509/251688320/Den-Pobedy-v-Gruzii-prazdnichnyy-kontsert-9-maya-sostoyalsya-v-Tbilisi---video.html

В государственном Тбилисском русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как звезды грузинской эстрады поздравили ветеранов

В годы войны на фронт из Грузии отправились 700 тысяч человек, из которых домой вернулись лишь около 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
© Sputnik / STRINGER
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
14

Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Правительство Грузии к 9 Мая оказывает одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны в размере тысячи лари и семьям погибших на войне – в размере 500 лари.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Темы:
Видео-новости из Грузии (609)

По теме

Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве - видео
День Победы в Грузии: акция "Бессмертный полк" прошла в Тбилиси – видео
Дипломаты секции интересов РФ в Грузии почтили память жертв ВОВ - видео
Протесты в Грузии: митинг коммунистов 9 мая у резиденции президента в Тбилиси
"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
Страшнее войны: ветеран ВОВ из Тбилиси показал, как он живет – видео
Помнят или нет? Что знает молодежь Грузии о Дне Победы и 9 мая – видео
Память о грузине хранят в Беларуси: как грузинский поэт объединил два народа
Грузия отметила 9 Мая: как прошел День Победы в Тбилиси – видео
Теги:
ветераны, ветераны, Русский драмтеатр им. Грибоедова, Театр Грибоедова, День Победы, День Победы, 9 мая, 9 мая, ВОВ, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Прямая трансляция - праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться