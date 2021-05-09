День Победы в Грузии: праздничный концерт 9 мая состоялся в Тбилиси - видео

В государственном Тбилисском русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как звезды грузинской эстрады поздравили ветеранов

В годы войны на фронт из Грузии отправились 700 тысяч человек, из которых домой вернулись лишь около 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Правительство Грузии к 9 Мая оказывает одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны в размере тысячи лари и семьям погибших на войне – в размере 500 лари.

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