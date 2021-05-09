Вакцинированные участники Парада и "Бессмертный полк" онлайн: 9 Мая в новом формате

Самые масштабные торжественные мероприятия прошли в Москве. По традиции в российской столице провели Парад на Красной площади. Все участники сделали вакцину, поэтому спокойно маршировали без масок и перчаток.
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За шествием пешей колонны и проездом военной техники наблюдали президенты России и Таджикистана. Почетные места на трибунах заняли ветераны и их родственники.
Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И получилось ли у руководства стран Балтии испортить людям праздник? Смотрите видео!