Вакцинированные участники Парада и "Бессмертный полк" онлайн: 9 Мая в новом формате

День Победы отпраздновали в странах бывшего СССР, который 76 лет назад взял верх над фашистской Германией. Подробнее – смотрите в видео

Самые масштабные торжественные мероприятия прошли в Москве. По традиции в российской столице провели Парад на Красной площади. Все участники сделали вакцину, поэтому спокойно маршировали без масок и перчаток.

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За шествием пешей колонны и проездом военной техники наблюдали президенты России и Таджикистана. Почетные места на трибунах заняли ветераны и их родственники.

Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И получилось ли у руководства стран Балтии испортить людям праздник? Смотрите видео!