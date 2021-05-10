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День Победы в Грузии: ветеранам в Тбилиси подарили подарки на 9 Мая - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (610)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210510/251688933/Den-Pobedy-v-Gruzii-veteranam-v-Tbilisi-podarili-podarki-na-9-maya---video.html

Центр русского языка в Тбилиси "Азбука" устроил 9 мая праздник для ветеранов Великой Отечественной войны - его представители приехали к ним домой с цветами и подарками. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как ветераны принимали гостей в 76-ю годовщину Великой Победы

Съемочная группа Sputnik вместе с представителями центра "Азбука" побывала в гостях у 103-летней Евдокии Климовой и у 99-летнего Николая Чуянова. Ветераны рассказали, как живут и что их беспокоит.

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В годы войны на фронт из Грузии отправились 700 тысяч человек, из которых домой вернулись лишь около 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

Грузия отметила 9 мая: как прошел День Победы в Тбилиси - видео
video : Sputnik / Stringer / Vladimir Umikashvili, Anna Anastasiadi
Грузия отметила 9 Мая: как прошел День Победы в Тбилиси – видео

Во время Великой Отечественной войны на территории Грузии было сформировано несколько национальных грузинских дивизий, участвовавших в битве за Кавказ, в боях за освобождение Таманского полуострова и Крыма от немецких войск. Летом 1942 года немецкие войска вышли к предгорьям Главного Кавказского хребта и попытались прорваться в сторону Грузии и в Закавказье, но к концу 1942, после неудач под Сталинградом, ситуация изменилась. В 1943 году наступление на Кавказ было остановлено. 

Сейчас в Грузии в живых остались всего лишь 263 ветерана ВОВ. Правительство Грузии к 9 Мая оказало им одноразовую денежную помощь в размере тысячи лари (290 долларов) и семьям погибших на войне – в размере 500 лари (145 долларов).

Темы:
Видео-новости из Грузии (610)

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Теги:
Тбилиси, Гуманитарная помощь, День Победы, День Победы, 9 мая, 9 мая, ветераны, ветераны, ВОВ, Грузия

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