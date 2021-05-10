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Пожар в Тбилиси: огонь на торговом складе тушили 12 пожарных бригад - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (612)
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Крупный пожар на большом торговом складе с одеждой на улице Торнике Эристави в районе Дидубе в Тбилиси в понедельник удалось оперативно ликвидировать. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, в целях безопасности с прилегающей к складам территории во время пожара было эвакуировано около 150 человек.

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Склады, где был пожар, находились неподалеку от крупного тбилисского мебельного центра "Саба", других торговых объектов и складов с различной продукцией. Однако распространение огня удалось остановить и пожар был потушен в короткие сроки.

На месте работало 12 пожарных бригад, территория вокруг склада была оцеплена полицией.

Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Локализации огня препятствовал сильный ветер, который уже несколько дней создает проблемы жителям Тбилиси.

Темы:
Видео-новости из Грузии (612)
Теги:
происшествия, ЧП, Пожар, Тбилиси, Грузия

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