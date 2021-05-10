Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео

Тбилисский городской суд в понедельник 10 мая удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Нике Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.

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Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Оппозиционера у тюрьмы встречала большая группа сторонников. Мелия поблагодарил всех за поддержку, особенно посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и всех посредников. Что касается вопроса об участии в работе парламента, Мелия заявил о необходимости провести консультации с однопартийцами, так как в "Едином нацдвижении" есть разные взгляды на этот вопрос.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.