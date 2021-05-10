23:43 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Видео

Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (612)
287 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0a/251694175.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210510/251694239/Lider-END-Nika-Meliya-vyshel-iz-tyurmy-kak-ego-privetstvovali-storonniki---video.html

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия покинул Руставскую тюрьму. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Тбилисский городской суд в понедельник 10 мая удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Нике Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Портрет Ники Мелия на транспаранте протестующих
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мелия в мэры Тбилиси? Новый раскол в грузинской оппозиции

Оппозиционера у тюрьмы встречала большая группа сторонников. Мелия поблагодарил всех за поддержку, особенно посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и всех посредников. Что касается вопроса об участии в работе парламента, Мелия заявил о необходимости провести консультации с однопартийцами, так как в "Едином нацдвижении" есть разные взгляды на этот вопрос.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

Темы:
Видео-новости из Грузии (612)
Теги:
Оппозиция, Политика, Единое Нацдвижение, Тюрьма, Ника Мелия, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться