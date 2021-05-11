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Терроризм в Афганистане: кадры с места взрыва в Кабуле - видео
У школы на западе Кабула в эти выходные произошли сильные взрывы. В результате погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения. Смотрите в видео кадры с места ЧП
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=42381792&type=mp4
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PT0M48S
2021-05-11T10:27Z
У школы на западе Кабула в эти выходные произошли сильные взрывы. В результате погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения. Смотрите в видео кадры с места ЧП
По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших - девушки.
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Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в атаке радикалов из "Талибана". По его словам, там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании. В самом движении отвергли причастность к взрывам и осудили их.
Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".
Это уже не первый крупный теракт после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в общежитии в провинции Логар на востоке страны.