Терроризм в Афганистане: кадры с места взрыва в Кабуле - видео

У школы на западе Кабула в эти выходные произошли сильные взрывы. В результате погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения. Смотрите в видео кадры с места ЧП

По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших - девушки.

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Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в атаке радикалов из "Талибана". По его словам, там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании. В самом движении отвергли причастность к взрывам и осудили их.

Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".

Это уже не первый крупный теракт после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в общежитии в провинции Логар на востоке страны.