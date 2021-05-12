Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео

Пожар удалось оперативно ликвидировать и не допустить распространения огня на другие объекты, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
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По данным Службы, существовала угроза распространения огня на близлежащие здания. На место тушения пожара вначале направили шесть пожарных машин, а затем еще семь дополнительных экипажей. В результате пожара никто не пострадал. Ведется подсчет нанесенного ущерба.
Два дня назад, 10 мая, произошел пожар на складе в районе Дидубе на улице Торнике Эристави. На этом складе хранилась одежда для продажи. Причины пожара и размер ущерба также устанавливаются следствием и специалистами.