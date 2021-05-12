23:07 12 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Видео

Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (613)
86 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0c/251713329.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210512/251713469/Novyy-pozhar-v-Tbilisi-sgorel-sklad-c-plastikom-v-rayone-Samgori---video.html

Крупный пожар произошел на складе пластиковых изделий на улице Богдана Хмельницкого в Самгорском районе Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Пожар удалось оперативно ликвидировать и не допустить распространения огня на другие объекты, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

По данным Службы, существовала угроза распространения огня на близлежащие здания. На место тушения пожара вначале направили шесть пожарных машин, а затем еще семь дополнительных экипажей. В результате пожара никто не пострадал. Ведется подсчет нанесенного ущерба.

Два дня назад, 10 мая, произошел пожар на складе в районе Дидубе на улице Торнике Эристави. На этом складе хранилась одежда для продажи. Причины пожара и размер ущерба также устанавливаются следствием и специалистами.

Темы:
Видео-новости из Грузии (613)
Теги:
происшествия, ЧП, Пожар, Тбилиси, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
Новый пожар в Тбилиси: сгорел склад c пластиком в районе Самгори - видео
Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться