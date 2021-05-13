Страшное стихийное бедствие в Таджикистане: есть жертвы - видео

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В Таджикистане растет число погибших из-за схода селевых потоков. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибло около 10 человек. Смотрите в видео кадры с места ЧП
Наводнения и сели начались в некоторых регионах страны еще на прошлой неделе. Подтоплены многие жилые дома, разрушены улицы и дороги.
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Непогода добралась и до столицы Таджикистана. Из-за обильных дождей Душанбе затопило. Кадры с места событий - в нашем видео.