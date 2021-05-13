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Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210513/251720364/-Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-Marii-Zakharovoy.html
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32516434&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251720387.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT90M54S
2021-05-13T16:39Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Мария Захарова, Политика, Россия

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