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Заброшенные поезда в пустыни Боливии привлекают туристов со всего мира - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210514/251645794/Zabroshennye-poezda-v-pustyni-Bolivii-privlekayut-turistov-so-vsego-mira---video.html

По всему миру старые паровозы принято уволакивать куда подальше - на кладбища поездов, где они тихо ржавеют вдали от людских глаз. И только в Боливии из этой традиции сделали туристический объект. Смотрите в видео, как выглядят составы, притягивающие путешественников

Каждый день сотни туристов отправляются на автомобилях в городок Уюни, расположенный на юго-западе Боливии. Сообщает Sputnik Беларусь

В нескольких километрах от населенного пункта в безлюдной пустыне находится одно из самых больших в мире кладбищ паровозов.

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Большинство жд-составов были изготовлены в начале 20 века. Долгие годы они перевозили добытые в этой местности полезные ископаемые. 

Серебряные и свинцовые рудники за несколько лет сделали железную дорогу основой промышленного развития региона. Но неприятный сюрприз преподнесла сама природа. К 1940-м годам добыча прекратилась, так как залежи полезных ископаемых истощились.

Теги:
Туристы, Боливия

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