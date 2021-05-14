Одиночество и пандемия: заменят ли виртуальные помощники друзей? – видео

Роботу представили на днях в Токио. Голосовой ассистент способен общаться с владельцами с помощью камеры и сенсоров.

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По технологии он отдаленно похож на Siri, Alexa и Алису, но японцы не смогли не привнести собственную изюминку и частичку аниме в смарт-колонку.

Чем он отличается от других голосовых помощников и сможет ли он заменить вам реальных друзей – смотрите в видео.