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Красное великолепие: в Азербайджане зацвели маковые поля – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210515/251733962/Krasnoe-velikolepie-v-Azerbaydzhane-zatsveli-makovye-polya---video.html

Пора цветения маков – сказочное время. К середине мая поля Джейранчель в Азербайджане вовсю усыпаны цветами. Смотрите в видео удивительную красоту природы

В селе Сойугбудаг Агстафинского района уже вовсю цветут маки. Сообщает Sputnik Азербайджан

Весной поля и склоны наливаются всеми оттенками красного. Но, увы, недолговечные маки подвластны ветрам, а значит удивительные пейзажи будут радовать людей недолго. Корреспонденту Sputnik все же удалось снять поля с маками, расположенные вдоль дороги Агстафа-Пойлу-Грузия.

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Почти каждый проезжающий по этому пути автомобиль останавливается для того, чтобы запечатлеть невероятную красоту алых полей. Люди спешат сделать яркое фото на память, а кто-то даже собирает целые букеты цветов.

 

Теги:
чудеса природы, природа, Азербайджан

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