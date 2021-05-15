Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети

Традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624 году. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как встретили месяц Рамадан и отмечали праздники молитвами мусульмане в Батуми

Рамадан – самый важный и почетный из 12 месяцев мусульманского календаря, начался в 2021 году 13 апреля с закатом солнца и завершился 12 мая вечером.

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С наступлением Рамадана, который в разных мусульманских странах выпадает на разные числа, каждый правоверный должен начать пост и выполнить необходимые религиозные обряды, в том числе освободиться от мыслей, оскверняющих человека.

Ураза-байрам – символ возрождения, повышения духовного уровня. Он подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана. Ураза-Байрам считают праздником спасения от ада, а также торжеством любви, примирения и дружеских рукопожатий.

Ураза-байрам наступает 1 числа месяца Шавваль, но праздновать начинают с наступлением вечерней молитвы накануне. С этого момента, до совершения намаза в день праздника, по традиции читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).