20:48 15 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Видео

Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (614)
187 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexander Imedashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0f/251736330.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210515/251736431/Musulmane-Gruzii-vstretili-Ramadan---video-iz-Batumskoy-mecheti.html

Традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624 году. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как встретили месяц Рамадан и отмечали праздники молитвами мусульмане в Батуми

Рамадан – самый важный и почетный из 12 месяцев мусульманского календаря, начался в 2021 году 13 апреля с закатом солнца и завершился 12 мая вечером.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

С наступлением Рамадана, который в разных мусульманских странах выпадает на разные числа, каждый правоверный должен начать пост и выполнить необходимые религиозные обряды, в том числе освободиться от мыслей, оскверняющих человека.

Ураза-байрам – символ возрождения, повышения духовного уровня. Он подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана. Ураза-Байрам считают праздником спасения от ада, а также торжеством любви, примирения и дружеских рукопожатий.

Ураза-байрам наступает 1 числа месяца Шавваль, но праздновать начинают с наступлением вечерней молитвы накануне. С этого момента, до совершения намаза в день праздника, по традиции читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).

Темы:
Видео-новости из Грузии (614)
Теги:
Рамадан, Батуми, Батуми, Аджария, Управление мусульман всея Грузии, мусульмане, ислам

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото
Мусульмане Грузии встретили Рамадан - видео из Батумской мечети
Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться