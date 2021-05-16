Два краснокнижных тапира появились на свет в зоопарке Никарагуа - видео

В Национальном зоопарке Никарагуа родились два детеныша тапира. Редчайшие животные появились на свет с разницей в несколько часов. Смотрите в видео кадры уникального события

В зоопарке никарагуанского города Масая родились два тапира. Случай в никарагуанском зоопарке – редкий. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Особенность этого уникального случая состоит в том, что эти животные не размножаются в неволе. И событие в Никарагуа смело можно назвать исключительным.

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Тапиры - травоядные животные из отряда непарнокопытных, несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом. Почти все виды топиров включены в Красную книгу как "находящиеся под угрозой исчезновения".