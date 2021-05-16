Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео

Давит Вардумян из Еревана завоевал популярность в интернете при помощи роликов со спортивными трюками, сообщает Sputnik Беларусь
Спортсмен прыгает через кольцо, садится на шпагат с опорой на движущиеся предметы, демонстрирует владение боевыми искусствами.
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В детстве Давит занимался карате, однако потом перешел на тхэквондо. Сначала выступал на чемпионатах, но со временем осознал, что зрелищные трюки идеально подходят для демонстрации в соцсетях.
Спортсмен уверен, что в его трюках нет ничего невозможного, однако для их исполнения требуются серьезная физическая подготовка и огромное желание.