Изобретатель из России собрал уникальный пневмоход – видео

Изобретатель из Новокузнецка собрал пневмоход, способный передвигаться как по суше, так и по воде. Смотрите в видео, демонстрацию возможностей творения

За основу транспортного средства взят советский мотоцикл "Иж". Сообщает Sputnik Беларусь

Евгений Федосов поставил двигатель от автомобиля "Ирбис", а камеры от грузовика КрАЗ-255Б ("Лаптежник"). В конечном итоге получился уникальный пневмоход.

Транспортное средство отличается продуманностью: ручки руля с подогревом, а пассажирское сидение опускается настолько, что можно лечь или, как говорит изобретатель, при необходимости эвакуировать человека.

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Максимальная скорость автомобиля до 40 километров, а по воде – до шести километров в час. Плавучести удалось достичь благодаря низкому давлению в колесах вездехода – до 0,2 атмосфер.