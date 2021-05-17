17:34 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Видео

Грузинская церковь на защите ценностей: как отметили День святости семьи - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (616)
5501
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/11/251747483.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210517/251747671/Gruzinskaya-tserkov-na-zaschite-tsennostey-kak-otmetili-Den-svyatosti-semi---video.html

День святости семьи отмечается в Грузии 17 мая. По уже устоявшейся традиции с 2013 года в этот день священнослужители на пикапах с открытым кузовом объезжают город и благословляют население, окропляя улицы святой водой

Священнослужители на открытых автомобилях окропляют сегодня улицы Тбилиси и благословляют население по случаю Дня святости семьи.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Утром священнослужители и паства собрались у собора Святой Троицы – Самеба, освятили воду, после чего направились по пяти разным направлениям, чтобы благословить горожан.

День святости семьи и традиционных ценностей отмечает Патриархия Грузии 17 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Улицы Тбилиси сегодня окропили святой водой

Первое направление – Сабуртало, второе – Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани и ТЭВЗ, третье – Ортачала, Исани и Самгори, четвертое – Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вере и Дидубе, пятое – Чугурети.

Из-за пандемии коронавируса в этом году не будет масштабного шествия и других массовых мероприятий. Ранее 17 мая Патриархия организовывала пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником в противовес этим акциям.

Темы:
Видео-новости из Грузии (616)
Теги:
Грузинские традиции и обычаи, День сплоченности и святости семьи, традиции, Семья, Грузинская православная церковь, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Грузинская церковь на защите ценностей: как отметили День святости семьи - видео
Грузинская церковь на защите ценностей: как отметили День святости семьи - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться