Бизнесмен Васадзе хочет изменить Грузию: встреча с населением - видео

Грузинский бизнесмен, известный как блюститель традиций, Леван Васадзе встретился с жителями Тбилиси в Александровском саду близ храма Кашвети в центре города. Встреча прошла в воскресенье днем и длилась несколько часов под жарким майским солнцем

На встрече с Леваном Васадзе в центре столицы Грузии собрались сотни человек. Как заявил Васадзе, он собрал своих сторонников, чтобы публично представить общественное движение "Единство. Сущность. Надежда", которое вскоре послужит основой для новой политической партии.

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По словам Васадзе, ему вместе со сторонниками предстоит пройти сложный путь, который в конечном итоге приведет страну к развитию.

"Впереди нас ждет много совместных сражений, впереди нас ждет противостояние. Но мы твердо верим, что при поддержке грузинского народа мы сможем разорвать этот замкнутый круг, по которому Грузия движется уже 30 лет, и вывести ее на траекторию развития, которая необходима, чтобы наша страна укрепила за собой достойное место среди мировых держав", - сказал Васадзе.

Бизнесмен Леван Васадзе 6 мая объявил о своем решении идти в политику и создать свое политическое движение "Нация". Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей - у него четыре девочки и четыре мальчика.