Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео

Беспорядки в Дманиси не прекращаются. Начавшись накануне, в понедельник местные жители пытались вступить в стычку с полицией. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Конфликт между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся по банальной причине – владелец одного из местных магазинов отказался отпускать дюжим парням пиво в долг.

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Как рассказывают очевидцы, обиженные парни привели подмогу и пытались разобраться с владельцем магазина. Защитники появились и у него. В драку оказались втянутыми несколько десятков молодых людей.

Полиция ограничила въезд и выезд из города в понедельник. Попасть в Дманиси можно только по специальным пропускам.

Собравшиеся жители ранее напали на журналистов Первого канала. Пострадал также корреспондент телеканала "Мтавари архи". Неприкрытую агрессию толпа проявляет и к сотрудникам полиции.

Люди пытаются прорваться к зданию полиции, где содержатся задержанные во время беспорядков. Они называют себя группой поддержки тех местных жителей, которые находятся в отделении полиции Квемо Картли со вчерашней ночи.