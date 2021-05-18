Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео

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Между Израилем и Палестиной с новой силой разгорелся конфликт. Стороны уже несколько дней обмениваются жесткими ракетными ударами
В начале мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. После этого радикальная группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы израильской территории.
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В ответ на атаку Израиль стал наносить удары по сектору Газа. За время обострения конфликта с обеих сторон погибло более сотни человек, а пострадало более тысячи.