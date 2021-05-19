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Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (618)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210519/251773579/Zavody-Borzhomi-v-Gruzii-ostanovili-rabotu-sotrudniki-bastuyut---video.html

Около 400 работников двух заводов по розливу легендарной минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чего требуют митингующие

Это уже второй случай забастовки на заводах "Боржоми" за последние 10 лет. В 2012 году работники заводов также требовали повышения зарплат и улучшения условий и своей забастовкой остановили производство минеральной воды. Тогда компании и сотрудникам удалось прийти к соглашению спустя три дня.

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Забастовка работников завода Боржоми 19 мая 2021 года
© Sputnik / Anna Anastasiadi
Забастовка на заводе "Боржоми": позиции рабочих и руководства удалось сблизить депутату

IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (618)
Теги:
Акция протеста, Протест, минеральные воды, "Боржоми", Боржоми, Грузия

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