Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео

Около 400 работников двух заводов по розливу легендарной минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чего требуют митингующие

Это уже второй случай забастовки на заводах "Боржоми" за последние 10 лет. В 2012 году работники заводов также требовали повышения зарплат и улучшения условий и своей забастовкой остановили производство минеральной воды. Тогда компании и сотрудникам удалось прийти к соглашению спустя три дня.

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IDS Borjomi Georgia входит в международную компанию IDS Borjomi International, которая является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.