Что надо успеть до смерти: новый роман грузинской писательницы – видео

Роман Анастасии Хатиашвили "Лучшее, чего у меня нет" – это психологический триллер, написанный на русском языке. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

В феврале 2021 года издание вошло в рейтинг лучших книг февраля российского издательского сервиса Ridero. В Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия автор книги рассказала о том, что повествует ее книга и в чем ее главный мэсседж.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

"Книга о дружбе двух молодых людей из Грузии. В один прекрасный день одному из них приходит письмо от друга, который умер три года назад. Друг рассказывает ему о том, как прошли его последние годы в жизни... Эта книга о том, как человек хочет жить, как не хочет умирать, как, кого и за что человек любит. Это книга о жизни и о том, что нужно успеть, будучи живым", – рассказала Хатиашвили.

По словам редактора книги Нази Жоржолиани, роман "Лучшее, чего у меня нет" отлично представляет читателям картину современной Грузии, ее быта и богатых культурных традиций.

"Мне, как русскоязычной жительнице Грузии, было очень приятно читать и редактировать книгу, где отражена современная Грузия. Я уверена, этот роман будут читать жители разных стран. И из этой книги они узнают много интересного и полезного о Грузии", – сказала Жоржолиани.

Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".