"Спутник V" в Баку: азербайджанцы массово прививаются от коронавируса российской вакциной

В Азербайджане началось применение российской вакцины "Спутник V". Смотрите в видео, как прошел первый день вакцинации

Каждый совершеннолетний житель Азербайджана теперь может обратиться в Бакинский оздоровительный центр, чтобы привиться российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Сообщает Sputnik Азербайджан

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В марте 2021 года министерство здравоохранения Азербайджана официально одобрило российскую вакцину "Спутник V". Спустя месяц между Азербайджаном и Россией была достигнута договоренность о поставке в республику более 100 тысяч доз препарата. А уже в мае Азербайджан получил первую партию российской вакцины против COVID-19, объемом в 40 тысяч доз.