15:57 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Видео

"Спутник V" в Баку: азербайджанцы массово прививаются от коронавируса российской вакциной

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251780407.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210520/251780636/Sputnik-V-v-Baku-azerbaydzhantsy-massovo-privivayutsya-ot-koronavirusa-rossiyskoy-vaktsinoy.html

В Азербайджане началось применение российской вакцины "Спутник V". Смотрите в видео, как прошел первый день вакцинации

Каждый совершеннолетний житель Азербайджана теперь может обратиться в Бакинский оздоровительный центр, чтобы привиться российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Сообщает Sputnik Азербайджан

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В марте 2021 года министерство здравоохранения Азербайджана официально одобрило российскую вакцину "Спутник V". Спустя месяц между Азербайджаном и Россией была достигнута договоренность о поставке в республику более 100 тысяч доз препарата. А уже в мае Азербайджан получил первую партию российской вакцины против COVID-19, объемом в 40 тысяч доз.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Баку, Азербайджан

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться