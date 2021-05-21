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Подписание пограничного договора с Азербайджаном спровоцировало массовые митинги в Армении

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В столице Армении прошел митинг оппозиции. Люди собирались у здания правительства в Ереване с целью опротестовать подписание пограничного договора с Азербайджаном

О существовании этого документа стало известно из неофициальных источников, что и разозлило граждан.

Митингующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване и призывали полицию и жителей города присоединиться к протесту.

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Ранее появилась информация, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собирается подписать договор, который был разработан в ходе переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана.

Как отметил сам Никол Пашинян, подписание этого документа соответствует интересам Армении.

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