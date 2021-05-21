Подписание пограничного договора с Азербайджаном спровоцировало массовые митинги в Армении

О существовании этого документа стало известно из неофициальных источников, что и разозлило граждан.
Митингующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване и призывали полицию и жителей города присоединиться к протесту.
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Ранее появилась информация, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собирается подписать договор, который был разработан в ходе переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана.
Как отметил сам Никол Пашинян, подписание этого документа соответствует интересам Армении.