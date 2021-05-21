Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Регистрация на китайскую вакцину Sinovac в Грузии начинается с 21 мая Зарегистрироваться на специальном портале можно будет уже с 12 часов дня. Сам процесс вакцинации препаратом Sinovac начнется с 24 мая 111

Хлеб в Грузии может подорожать летом Если пшеница подешевеет, то и в субсидировании возможно не будет необходимости, так как это сбалансирует другие затраты, заявил председатель Союза хлебопеков 860