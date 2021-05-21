11:58 21 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0895
  • 100 RUB4.5552
  • USD3.3537
Поиск
LIVE:
Видео

Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Получить короткую ссылку
3911
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/15/251788846.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210521/251788825/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35382512&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/15/251788846.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT58M35S
2021-05-21T10:54Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Мария Захарова, Политика, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться