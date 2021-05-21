Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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Около 400 работников двух заводов по розливу легендарной минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чего требуют митингующие
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В апреле 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 378,1 миллиона долларов, что на 70% больше по сравнению с апрелем 2020 года
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