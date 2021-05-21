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Снаряд в кровати: чудом выжившие палестинцы после авиаударов Израиля - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210521/251794813/Snaryad-v-krovati-chudom-vyzhivshie-palestintsy-posle-aviaudarov-Izrailya---video.html

После израильских авиаударов в жилой дом на юге сектора Газа попала ракета. Смотрите в видео, как боеприпас увозили из поврежденного здания

Снаряд не взорвался и упал на кровать, благодаря этому люди остались живы, сообщает Sputnik Беларусь

В Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, в жилой дом попала ракета. Палестинская семья смогла выжить, однако несколько человек доставили в больницу.

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Пока врачи оказывали пострадавшим помощь, ракету извлекли из поврежденного дома, загрузили в грузовик и увезли.

В результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей. От израильских авиаударов погибло не менее 230 палестинцев, из них 65 - несовершеннолетние.

Теги:
Палестина, Израиль

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