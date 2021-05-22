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Протесты в Ереване: как полиция задерживала демонстрантов - видео

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video : Sputnik
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Sputnik Грузия
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Полиция в Ереване начала задерживать протестующих. Смотрите, что происходило в центре города в видео Sputnik

В Армении и в столице страны - Ереване, вспыхнули протесты против оформления новых соглашений между властями Армении и Азербайджана.

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На видео видно, как армянские правоохранители пытаются разблокировать проспект Баграмяна. Некоторые из лидеров протестующих были задержаны. Среди них и лидер партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян. 

Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Азербайджан, Азербайджан, Армения

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