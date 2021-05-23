Как в Ереване выбирали лучшую армянскую толму - вкусное видео

В Ереване прошел ежегодный Фестиваль толмы. Разнообразие рецептов приготовления традиционного армянского блюда удивило не только гостей мероприятия, но и членов жюри. Подробности смотрите в видео

Десятый по счету юбилейный фестиваль толмы прошел на территории храма "Звартноц" в Ереване, сообщает Sputnik Армения

На мероприятии были представлены традиционные старинные, а также новые и оригинальные рецепты приготовления блюда.

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Посетителей в нынешнем году было меньше, чем обычно, однако число участников осталось неизменным – около 30.

Соревнующиеся команды были номинированы по категориям "Лучший вкус", "Лучший вид", "Лучшая идея". Цель фестиваля – сделать Армению привлекательной для туристов.