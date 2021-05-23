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Как в Ереване выбирали лучшую армянскую толму - вкусное видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210523/251801448/Kak-v-Erevane-vybirali-luchshuyu-armyanskuyu-tolmu---vkusnoe-video.html

В Ереване прошел ежегодный Фестиваль толмы. Разнообразие рецептов приготовления традиционного армянского блюда удивило не только гостей мероприятия, но и членов жюри. Подробности смотрите в видео

Десятый по счету юбилейный фестиваль толмы прошел на территории храма "Звартноц" в Ереване, сообщает Sputnik Армения

На мероприятии были представлены традиционные старинные, а также новые и оригинальные рецепты приготовления блюда.

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Посетителей в нынешнем году было меньше, чем обычно, однако число участников осталось неизменным – около 30.

Соревнующиеся команды были номинированы по категориям "Лучший вкус", "Лучший вид", "Лучшая идея". Цель фестиваля – сделать Армению привлекательной для туристов.

Теги:
Армения, Ереван

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