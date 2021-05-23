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Пустой и заброшенный: сверхсекретный центр космической связи с высоты птичьего полета

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210523/251801586/Pustoy-i-zabroshennyy-sverkhsekretnyy-tsentr-kosmicheskoy-svyazi-s-vysoty-ptichego-poleta.html

Во времена СССР в крымском поселке Школьное располагался засекреченный военный городок, на территории которого испытывали луноход. Смотрите в видео, как сейчас выглядит уникальный космический аппарат

Кодовое название у засекреченного городка было "Симферополь-28". Также его именовали НИП-10 (наземный измерительный пункт), сообщает Sputnik Беларусь

Здесь испытывали уникальный космический аппарат — луноход. Отсюда же им и управляли после успешного запуска.

На объекте работали космонавты Николай Каманин, Юрий Гагарин и Алексей Леонов. НИП-10 также посещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

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На территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси лунохода, обучались операторы.

Сегодня от бывшего центра космической связи остались только бетонные скелеты зданий, а также огромная тарелка космической связи.

Теги:
наука

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