Пустой и заброшенный: сверхсекретный центр космической связи с высоты птичьего полета

Кодовое название у засекреченного городка было "Симферополь-28". Также его именовали НИП-10 (наземный измерительный пункт), сообщает Sputnik Беларусь
Здесь испытывали уникальный космический аппарат — луноход. Отсюда же им и управляли после успешного запуска.
На объекте работали космонавты Николай Каманин, Юрий Гагарин и Алексей Леонов. НИП-10 также посещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
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На территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси лунохода, обучались операторы.
Сегодня от бывшего центра космической связи остались только бетонные скелеты зданий, а также огромная тарелка космической связи.