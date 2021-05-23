Протест против Намахвани ГЭС в Грузии - властям предъявлен ультиматум

Несколько тысяч противников строительства Намахвани ГЭС собрались на площади Республики в центре Тбилиси. Как проходила акция, смотрите в видео Sputnik Грузия

Противники Намахвани ГЭС приехали из разных регионов Грузии. Кстати, это 209-й день протеста. До этого активисты собирались в Рионском ущелье, где планируется возведение станции, и в Кутаиси.

По словам одного из организаторов акции Варлама Голетиани, протест будет продолжен до тех пор, пока "государство не примет решение в пользу народа".

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В частности, протестующие предъявили властям ультиматум: если до 12 часов 24 мая все их требования не будут выполнены, то участники акции протеста парализуют жизнь Тбилиси.

Требуют активисты следующее: упразднить соглашение и контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, объявить временный мораторий на проекты в энергосфере, а также отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава.

Проект каскада Намахвани ГЭС в регионе Имерети стал одним из самых скандальных за последнее время. Строительство ГЭС еще не началось, а уже породило волну протеста. После массовых протестов в Кутаиси активисты объездили регионы, мобилизуя народ на масштабную акцию в Тбилиси.

Под давлением общественности правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что строительство плотины не начнется до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены. А контракт с турецкой компанией ENKA передан на изучение министерству юстиции.