Экстренная посадка борта Ryanair - что произошло на самом деле? - видео

Из-за сообщений о минировании самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Среди пассажиров был основатель признанного экстремистским на территории Баларуси Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
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Мужчину задержали. Взрывных устройств на борту обнаружено не было.
Почему на Западе заговорили о введении санкций против Беларуси, не дожидаясь результатов расследования? Кто стоит за Протасевичем? Может ли Лукашенко простить подозреваемого?
Об этом смотрите интервью Маши Крузе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимиром Джабарововым.