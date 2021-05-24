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Экстренная посадка борта Ryanair - что произошло на самом деле? - видео

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В ЕС призвали полностью прекратить авиасообщение с Беларусью из-за инцидента с самолетом Ryanair. Борт выполнял рейс Афины – Вильнюс

Из-за сообщений о минировании самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Среди пассажиров был основатель признанного экстремистским на территории Баларуси Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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Мужчину задержали. Взрывных устройств на борту обнаружено не было.

Почему на Западе заговорили о введении санкций против Беларуси, не дожидаясь результатов расследования? Кто стоит за Протасевичем? Может ли Лукашенко простить подозреваемого?

Об этом смотрите интервью Маши Крузе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимиром Джабарововым.

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Теги:
происшествия, авиация, Беларусь, Евросоюз

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