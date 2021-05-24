Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео

Массовая акция протеста противников строительства Намахвани ГЭС в регионе Имерети привела к тому, что центр Тбилиси в понедельник днем фактически оказался блокирован. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция

Противники Намахвани ГЭС провели ночь на площади Республики в центре Тбилиси, установив там на проезжей части дороги палатки. В понедельник днем они устроили шествие в сторону площади Свободы, пройдя по набережной столицы страны. Движение машин в это время там оказалось блокировано, а ведь это одна из самых оживленных городских магистралей.

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Акция в Тбилиси началась в воскресенье, когда тысячи противников строительства Намахвани ГЭС заняли площадь Первой Республики. Они выдвинули властям ультиматум, пригрозив парализовать город.

Участники акции требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Срок действия ультиматума движения "Защитников Рионского ущелья" истек в полдень понедельника. Не получив желаемого ответа от властей, протестующие устроили шествие по центру столицы. Они прошли по набережной мимо Дома Юстиции и дошли до площади Свободы, которую занимали около часа. Затем протестующие вернулись на площадь Первой Республики.