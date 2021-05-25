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Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (622)
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В тбилисском культурном доме "Маяк" состоялась встреча русскоязычных писателей и читателей, где ее участники обсудили философскую тему "О чем молчит автор?". Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия

В ходе вечера должна была пройти презентация нового романа "Лучшее, чего у меня нет" журналиста и писательницы Анастасии Хатиашвили. Но она сама предложила пригласить на вечер других интересных авторов и сделать встречу еще более многогранной.

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В качестве спикеров на мероприятии выступили писательницы Мариам Сараджишвили, Екатерина Минасян, а также доктор философских наук, профессор и ученый Леван Гигинеишвили.

"В Тбилиси для русскоговорящих людей таких мероприятий, где они могут что-то послушать, почитать, поучаствовать в творчестве, не очень много. Мы решили содействовать проведению таких встреч, так как этого нам не хватало. Думаю, со временем все больше людей будет ходить на такие мероприятия, они поймут, как это важно", – сказала Sputnik основательница "Маяка", тренер по ораторскому мастерству Елена Полякова.

Темы:
Видео-новости из Грузии (622)
Теги:
Грузинская литература, Книги, творчество, Грузия

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