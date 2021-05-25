Лев Толстой в Грузии: видеомост о писателе соединил Тбилиси и Ясную Поляну

В Тбилиси стартовали Дни Льва Толстого - выдающегося русского писателя, мыслителя, одного из величайших писателей-романистов мира. Мероприятие посвящено 170-летию посещения великим писателем Грузии

Инициатором и организатором проекта выступил Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" при поддержке и участии Музея-усадьбы "Ясная Поляна" и лично советника президента РФ по культуре Владимира Толстого. Информационным партнером выступило международное агентство Sputnik Грузия.

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В рамках видеомоста, организованного Мультимедийным пресс-центром Sputnik Грузия, состоялся круглый стол "Лев Толстой: "Кавказ, несомненно, страна любви".

В видеомосте приняли участие директор Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, научный руководитель музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", кандидат филологических наук Галина Алексеева и старший научный сотрудник Музея-усадьбы "Ясная Поляна" Елена Белоусова.

На площадке в Тбилиси собрались главный редактор журнала "Русский клуб", куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" (2001, 2011) Александр Сватиков, профессор ТГУ им. Джавахишвили, заведующая кафедрой русской литературы, доктор филологических наук Мария Филина, лектор ТГУ им. Джавахишвили, доктор филологических наук, доктор филологии Илона Дзнеладзе, доктор филологии Анна Авакова и театровед, зав. музеем театра им. А.С. Грибоедова Инна Безирганова.