Протесты в Грузии: противники Намахвани ГЭС заняли центр Тбилиси - видео

Противники Намахвани ГЭС во вторник продолжили блокировать центральные улицы в столице Грузии, устраивая по ним массовые шествия. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило

Организаторы акций протеста противников строительства Намахвани ГЭС приняли решение завтра вернуться назад из Тбилиси в ущелье реки Риони и там продолжить борьбу за свои требования. До этого несколько дней подряд своими шествиями они создавали сложности в движении машин в центре города, перекрывая центральные улицы.

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Как сказал один из лидеров протестного движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани, в среду 26 мая участники акции соберутся на площади Первой Республики в Тбилиси в 16:00, после чего автоколонной направятся к селу Намохвани в регионе Имерети, чтобы не дать компании ENKA возможности вести строительные работы.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 211 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли на акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули правительству ряд требований, которые власти должны были выполнить до полудня 24 мая. В противном случае, протестующие обещали парализовать жизнь города. Они уже приступили к реализации своего плана. В понедельник участники акции в течение несколько часов парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

В свою очередь, власти называют язык ультиматума неприемлемым и призывают протестующих к конструктивному диалогу.