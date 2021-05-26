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День независимости Грузии: как в Тбилиси отметили главное событие страны – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210526/251841797/Den-nezavisimosti-Gruzii-kak-v-Tbilisi-otmetili-glavnoe-sobytie-strany---video.html

В День независимости Грузии на Площади Свободы в центре Тбилиси по традиции последних лет принесли присягу новобранцы. В церемонии участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие представители руководства страны

Грузия отмечает в среду День независимости. В этом году официальная программа празднования состоит всего лишь из четырех пунктов.

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Кроме торжественной церемонии принесения присяги новобранцами в Тбилиси, в нее входят панихида по генералу Георгию Квинитадзе и затем перезахоронение его останков в пантеоне на Мтацминда, а также праздничный концерт в честь Дня независимости Грузии в Тбилисском театре оперы и балета. Из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия.

Военный парад и церемония принесения присяги. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия отмечает День независимости

Празднование Дня независимости страны приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая грузинская демократическая республика просуществовала два с половиной года.

Прежде, до пандемии ковида, свой День независимости Грузия всегда отмечала с размахом. На территории всей страны 26 мая обычно проходили концерты, выставки, разные познавательные, образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Хотя проведение военного парада на центральном проспекте Руставели в Тбилиси отменили уже несколько лет назад, но его сменило проведение выставки боевой техники и принесение присяги новобранцами, что по сути тоже обставлено в духе парада, когда военные проходят маршем по Площади Свободы.

Темы:
Видео-новости из Грузии (625)
Теги:
День независимости Грузии, День независимости Грузии, Грузия

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