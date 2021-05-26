Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Второе пришествие: Гахария представит свою партию "За Грузию" 29 мая Бывший премьер-министр Грузии представит свою команду в выставочном центре Expo Georgia и расскажет, какие задачи ставит перед собой его партия 102

"Мы поплатимся за это" – о чем предупреждает грузинский эксперт Георгий Пхакадзе считает, что пандемия еще сильна и нельзя расслабляться и сбрасывать со счетов ее последствия и в дальнейшем 1697