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Чемпионат мира по хоккею остался без официальной символики - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210526/251844220/Chempionat-mira-po-khokkeyu-ostalsya-bez-ofitsialnoy-simvoliki---video.html

Политический скандал на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Власти Риги заменили все официальные флаги Международной хоккейной федерации на бело-голубую символику латвийской столицы. Смотрите подробности в видео

Это произошло после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси. Вместо него повесили бело-красно-белый - символ белорусской оппозиции.

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Международная федерация хоккея осудила поступок рижских властей. Глава организации Рене Фазель назвал его абсолютно неприемлемым. А сама федерация потребовала либо вернуть официальный флаг Беларуси, либо убрать и символику чемпионата. Рига выбрала второе.

Но война флагов на этом не закончилась: мэрия Вильнюса повесила БЧБ-флаг у здания администрации в знак солидарности с Ригой. Накануне в Риге также заменили российский государственный флаг на знамя Олимпийского комитета России.

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей, спорт, Рига

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